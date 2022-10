Tragedia in tangenziale: la 35enne brasiliana uccisa stava attraversando la strada

Si chiariscono i contorni del tragico incidente avvenuto poco prima delle ore 21.30 del 15 ottobre lungo la tangenziale Sud di Parma, poco prima dell'uscita di strada Argini. La donna, una 35enne brasiliana, investita ed uccisa da un'auto, stava attraversando la strada. Non sono ancora chiare le ragioni per le quali la donna si trovasse in quel punto ma proprio in quel momento un'auto è sopraggiunta e l'ha travolta.

Il conducente non è riuscito a frenare il mezzo in tempo e l'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica: i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L''autista dell'auto che ha investito la donna si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. E' sotto choc per quanto accaduto. Le indagini dovranno ricostruire la motivazione che ha spinto la donna a imboccare la tangenziale a piedi con il buio e ad attraversare la strada in quel punto, poco distante dall'uscita di strada Argini.