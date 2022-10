Scontro tra auto e tir in tangenziale: strada chiusa e traffico in tilt

Spettacolare incidente in Via Spezia nella mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre. Un autocarro e un'auto si sono scontrati entrando nella rampa d'ingresso della tangenziale, da via La Spezia in direzione nord. Si sono immessi in corsia in contemporanea, non è stato possibile evitare la collisione. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Nessun ferito, ma la viabilità ne ha risentito. E' stato chiuso al traffico l'ingresso in tangenziale. A lavoro la Polizia Locale per riportare la situazione alla normalità.