Auto si schianta contro un muretto in tangenziale sud: ferito grave al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 18 febbraio, lungo la tangenziale Sud a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro un muretto mentre stava percorrendo la strada che, in quel punto, si biforca nelle due direzioni: Piacenza e Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni il conducente dell'auto, che stava procedendo in direzione Piacenza, ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro il muretto di protezione.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente, per poi condurlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Ci sono stati altri due feriti lievi, i passeggeri dell'auto che si trovavano all'interno del veicolo al momento dell'impatto. Sul posto anche la pattuglie della polizia locale che hanno gestito il traffico in tangenziale ed effettuato i rilievi previsti per legge.