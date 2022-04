Incidente in tangenziale Nord: perde il controllo dell'auto e si ribalta, è grave

Nella notte di domenica 24 aprile, alle 23.15 circa, si è verificato un incidente stradale che ha visto protagonista un uomo di 45 anni residente in provincia. Le cause sono ancora al vaglio del nucleo infortunistica stradale del Comando di Polizia Locale di Parma, anche se, da una prima sommaria ricostruzione l'auto in questione ha percorso la tangenziale Nord in direzione Piacenza, quando, giunto all'altezza dell'uscita 8, nei pressi della semicurva della Crocetta, si è schiantata contro il guardrail.

I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto e hanno trasportato il ferito, in gravi condizioni, all'Ospedale Maggiore di Parma. La polizia locale oltre a i rilievi di legge, ha regolato poi la circolazione durante i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza. "È evidente che il trend degli incidenti stradali sia in crescita rispetto agli anni della pandemia. Mettersi alla guida di un veicolo in condizioni alterate è molto pericoloso per sè e, soprattutto, per gli altri utenti della strada - spiega il comandante della Municipale, Michele Cassano -":