Auto si ribalta in tangenziale, conducente in ospedale: traffico in tilt

L'incidente si è verificato stamattina in corrispondenza dell'uscita di via Langhirano: sul posto ambulanze e vigili del fuoco

Grave incidente stradale poco prima delle ore 8.30 della mattinata di oggi, giovedì 22 luglio, lungo la tangenziale Sud. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata mentre percorreva il tratto di strada nei pressi dell'uscita di via Langhirano. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente - rimasto ferito - al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ferite di media gravità: non sarebbe quindi in pericolo di vita. In conseguenza dell'incidente il traffico in tangenziale è rimasto bloccato per circa tre ore: anche nelle vie limitrofe del quartiere Montanara si sono verificati disagi alla circolazione stradale. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno bloccato il traffico nella zona dell'incidente ed hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.