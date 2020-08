La tragedia di Alioune: morto a 31 anni incastrato nella betoniera ribaltata in tangenziale

Alioune è morto a 31 anni mentre lavorava a bordo di una betoniera. Il mezzo pesante si è ribaltato lungo la tangenziale Nord di Parma nella mattinata di ieri, martedì 11 agosto, per cause in corso di accertamento. Lo schianto è stato violentissimo e per il giovane non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. I sanitari del 118, che sono arrivati sul posto in pochi istanti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Poco prima dell'incidente la betoniera guidata da giovane senegalese aveva urtato una bicicletta, condotta da un 72enne, poi trasportato all'Ospedale Maggiore con ferite di media gravità.

