Betoniera si ribalta in tangenziale: muore il conducente 31enne

Gravissimo incidente nelle prime ore della mattina lungo la tangenziale di Parma. Una betoniera si è ribaltata nella mattinata di oggi, martedì 11 agosto mentre stava percorrendo la tangenziale Nord a Fraore, in corrispondenza con l'uscita nei pressi dell'Hotel Parma & Congressi, in direzione Parma. Il conducente 31enne è deceduto sul colpo: i soccorritori del 118, che sono arrivati sul posto in pochi attimi, non hanno potuto far altro che constastare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e alcune pattuglie della polizia Locale di Parma. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione: non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Dalle prime informazioni sembra che la betoniera abbia urtato un ciclista - poi ricoverato al Maggiore in condizioni di media gravità gravità prima di ribaltarsi.

Le operazioni di rimozione del mezzo pesante hanno richiesto alcune ore di lavoro: il traffico in zona ha subito alcuni rallentamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IN AGGIORNAMENTO