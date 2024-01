Scontro tra due auto in tangenziale: donna grave al Maggiore

Grave incidente stradale lungo la tangenziale Sud, in direzione Piacenza, poco dopo le ore 13 di giovedì 18 gennaio. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate mentre percorrevano la carreggiata nella stessa direzione di marcia. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni una donna sarebbe stata trasportata in condizioni serie al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

IN AGGIORNAMENTO