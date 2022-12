Pedone investito in tangenziale Nord: gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente stradale nelle prime ore della mattinata di venerdì 9 dicembre. Secondo le prime informazioni un pedone, che si trovava lungo la tangenziale Nord a Parma, è stato investito da un'auto poco dopo le ore 7.15. L'incidente si è verificato all'altezza dell'uscita di via Venezia. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al pedone, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni della persona ferita sarebbero particolarmente gravi. Sono in corso accertamente medici: avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo. A quell'ora, complice l'oscurità, l'automobilista non è probabilmente riuscito a vedere il pedone che si trovava in tangenziale. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO