Cade con lo scooter in tangenziale: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 agosto, lungo la tangenziale Nord, all'altezza dell'uscita di via Mantova. Per cause in corso di accertamento il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi.