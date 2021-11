Tamponamento tra due auto in tangenziale: due feriti in ospedale

Nella mattinata di oggi, giovedì 18 novembre, verso le ore 8 lungo la tangenziale Sud di Parma, si è verificato un tamponamento tra due auto che ha provocato due feriti - fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita - ed alcuni rallentamenti lungo il tratto interessato. Per cause in corso di accertamento i due veicoli, infatti, si sono scontrati violentemente. In seguito all'impatto due persone sono rimaste ferite: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, trasportate poi al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Uno dei feriti ha riportato lesioni lievi mentre l'altro lesioni di media gravità ma non è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia locale di Parma hanno effettuato i rilievi previsti per legge.