Tamponamento tra tre auto in tangenziale: feriti e code

Nella serata di giovedì 20 ottobre si è verificato un incidente lungo la tangenziale Sud, all'altezza dell'uscita di strada Argini. Secondo le prime informazioni lo scontro avrebbe coinvolto tre veicoli. Due persone sono rimaste ferite: fortunatamente non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. Dopo lo schianto, infatti, si è formata una coda all'interno della tangenziale.