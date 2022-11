Scontro tra 3 auto in tangenziale Nord: 3 feriti, uscita chiusa e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 9 novembre lungo la tangenziale Nord in direzione Fidenza. Lo scontro ha coinvolto tre auto ed ha provocato tre feriti, fortunatamente lievi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno gestito il traffico in zona. In seguito all'incidente si sono verificati disagi alla circolazione stradale, soprattutto tra via Buffolara e via Savani. L'uscita 10 della tangenziale è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei veicoli coinvolti.