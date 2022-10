Terenzo, auto esce di strada nella notte: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre. Erano da poco passare le 23.50 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un auto ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada. L'episodio è avvenuto lungo strada Fondovalle, poco prima del ponte di Solignano. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica: dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi: ha riportato infatti traumi in varie parti del corpo. Non si troverebbe però in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.