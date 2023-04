Se la sono cavata con ferite gravi gli occupanti dell'auto uscita di strada a Terenzo, in località Boschi di Nardone sulla Cisa. Per cause al vaglio degli inquirenti, un'auto è finita nella scarpata, infrangendo la barriera di protezione. Tre persone coinvolte, due di queste con ferite gravi e trasportate al Pronto Soccorso di Parma.

