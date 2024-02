Frontale tra due auto a Terenzo: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 4 febbraio lungo la strada che collega Terenzo e Calestano. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo le ore 15.30.

L'impatto è stato particolarmente violento e una persona è rimasta ferita. Sul posto i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale. Secondo le prime informazioni la persona ferita sarebbe stata ricoverata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma condizioni di media gravità. Non si troverebbe in pericolo di vita.