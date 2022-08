Auto esce di strada nella notte a Torrechiara: ferito in ospedale

Ennesimo incidente stradale lungo la strada Massese, all'altezza di Torrechiara. Erano da poco passate le ore 23.30 di ieri, martedì 2 agosto, quando un'auto - per cause in corso di accertamento - è uscita di strada. Secondo le prime informazioni l'incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli, avrebbe provocato il ferimento del conducente del veicolo. L'allarme è scattato dopo pochi istanti e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. L'uomo alla guida dell'auto è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi.