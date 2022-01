Pauroso schianto a Torrechiara, muore un 18enne: due giovani gravissimi

Pauroso schianto tra due auto nella serata di oggi, sabato 15 gennaio lungo strada Massese, all'altezza di Torrechiara, in corrispondenza dell'incrocio per strada Badia.

Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati violentemente. Il bilancio è tragico: un 18enne morto e altri due giovani - di 17 e 20 anni, che si trovavano sulla stessa auto - sono rimasti feriti gravemente ed ora si trovano in ospedale in condizioni critiche, nel reparto di rianimazione.

Secondo le prime informazioni l'auto con a bordo i tre giovani si stava immettendo sulla Massese quando è sopraggiunta la seconda auto: l'impatto è stato violentissimo. I tre ragazzi sono apparsi subito in gravi condizioni: uno di loro, il 18enne, è deceduto poco dopo in seguito alle ferite riportate.

Sul posto i soccorritori della Pubblica Assistenza di Langhirano, della Croce Azzurra di Traversetolo e di Parma con le automatiche e quattro ambulanze. I vigili del fuoco di Langhirano hanno lavorato per estrarre i ragazzi, rimasti incastrati nell'abitacolo dell'auto. I carabinieri di Langhirano hanno effettuato i rilievi previsti per legge e interrotto il transito dei veicoli lungo il tratto della Massese interessato all'incidente, che è stato chiuso.