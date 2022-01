Tragico schianto a Torrechiara, muore un 18enne: 17enne e 20enne gravissimi

Tragico schianto tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 15 gennaio, lungo strada Massese, all'altezza di Torrechiara, in corrispondenza dell'incrocio per strada Badia. Per cause in corso di accertamento, verso le ore 19, i due veicoli si sono scontrati violentemente.

Il bilancio è tragico: il 18enne Joseph Venturini, residente a Parma, è morto e altri due giovani - una ragazza di 17 e un ragazzo 20 anni, che si trovavano sulla stessa auto - sono rimasti feriti gravemente ed ora si trovano in ospedale in condizioni critiche, nel reparto di rianimazione.

La strada che collega Parma e Langhirano, nel mirino dei residenti per problemi legati alla sicurezza, è stata teatro di numerosi incidenti mortali: nel 2017 persero la vita il 17enne Filippo Ricotti e la 15enne Giulia Demartis.

Secondo le prime informazioni l'auto con a bordo i tre giovani, una Mercedes classe A nera, si stava immettendo sulla Massese quando è sopraggiunta la seconda auto, una Ford, condotta da una 56enne di Langhirano. L'impatto è stato violentissimo. I tre ragazzi sono apparsi subito in gravissime condizioni: uno di loro, il 18enne, è deceduto a due ore dal ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore. I sanitari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno rianimato il ragazzo e lo hanno trasportato in ospedale, dove è deceduto verso le ore 21.

Sul posto i soccorritori della Pubblica Assistenza di Langhirano, della Croce Azzurra di Traversetolo e di Parma con le automatiche e quattro ambulanze, due di Traversetolo, una di Langhirano e una di Parma. I vigili del fuoco di Langhirano hanno lavorato per estrarre i ragazzi, rimasti incastrati nell'abitacolo dell'auto: il loro intervento non è stato facile perché la Mercedes è stata sventrata nel fianco sinistro.

I carabinieri di Langhirano hanno effettuato i rilievi previsti per legge e interrotto il transito dei veicoli lungo il tratto della Massese interessato all'incidente, che è stato chiuso fino almeno alle ore 22.