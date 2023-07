Auto di ribalta a Bezze di Torrile, ferito incastrato nell'abitacolo: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 luglio, a Bezze lungo la strada per Torrile. Per cause in corso di accertamento il conducente dii un'auto avrebbe perso il controllo del veicolo, che si sarebbe poi ribaltato per finire la sua corsa a ridosso del canale a lato della strada. Il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo ed è stato liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti.

Sul posto anche l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno e l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il ferito avrebbe riportato lesioni di media gravità ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.