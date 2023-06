Traversetolo, auto si schianta contro un albero nella notte: ragazza di 26 anni in ospedale

Momenti di paura nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno a Traversetolo. Per cause in corso di accertamento la conducente di un'auto, una 26enne, ha perso il controllo del mezzo che è finto la sua corsa contro un albero. L'incidente è avvenuto poco dopo le 5 di mattina.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - l'automedica e l'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo- che hanno prestato le prime cure alla ragazza per poi trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni la 26enne non avrebbe riportato ferite gravi ma sarebbe stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

IN AGGIORNAMENTO