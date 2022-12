Paura a Traversetolo, investe alcuni cinghiali ed esce di strada: conducente grave al Maggiore

Paura nella notte a Traversetolo per il conducente di un'auto che, dopo aver investito alcuni cinghiali, che stava attraversando la strada, ha sterzato perdendo il controllo del veicolo, che è finito fuori strada. Il conducente è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato poco dopo l'una e trenta della notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre lungo la via per Parma. Un agente di vigilanza, che è passato poco dopo l'incidente lungo via traversetolo, ha notato i cinghiali e successivamente l'auto nel campo ed ha chiamato subito i soccorsi.

Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con ambulanza e automedica: dopo aver effettuato le prime cure al ferito l'hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per approfondimenti medici.