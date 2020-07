Scontro tra auto e moto a Traversetolo: motociclista 63enne ferito al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 29 luglio a Bannone di Traversetolo. Per cause in corso di accertamento due mezzi, un'auto e una motocicletta, si sono scontrati poco dopo le ore 8. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Pedemontana e via Riviera. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al motociclista ferito - un 63enne - e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe riportato alcuni traumi in varie parti del corpo ma non si troverebbe in pericolo di vita.

