Paura a Traversetolo, ciclista ferito trovato a terra: 70enne gravissimo

L'uomo è stato soccorso in strada Finale: ha riportato un forte trauma cranico

Paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 agosto, in strada Finale a Traversetolo. Un ciclista di circa 70 anni è stato trovato a terra, ferito gravemente. Sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo: l'uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato d'urgenza al Maggiore: ora si trova ricoverato nell'area codici rossi del Pronto Soccorso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un forte trama cranico.

L'episodio è in corso di approfondimento: non si sa ancora se il ciclista sia stato coinvolto in un incidente con un altro mezzo, se sia uscito di strada da solo o se abbia avuto un malore. Le sue condizioni di salute sono considerate particolarmente gravi. Il ciclista ferito è stato trovato verso le ore 12.30 e subito soccorso dai sanitari.

IN AGGIORNAMENTO