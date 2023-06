Scontro tra due auto a Traversetolo, una conducente incastrata nell'abitacolo: due donne di 34 e 38 anni al Maggiore

Grave scontro tra due auto nella mattinata di lunedì 5 giugno in via Pascoli a Traversetolo. Per cause in corso di accertamento due auto, con alla guida due donne, si sono scontrate dopo le ore 8. Lo schianto è stato molto violento e uno dei mezzi è stato pesantemente danneggiato. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Langhirano: gli operatori del 115 hanno lavorato per estrarre una delle due conducenti, che era rimasta incastrata nell'abitacolo. Le due donne, una 34enne e una 38enne, sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le loro condizioni sarebbero gravi ma non si troverebbero in pericolo di vita. Una delle due conducenti, seguita dal medico, avrebbe riportato traumi importanti in varie parti del corpo.