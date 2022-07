Scontro tra due auto nella notte a Ugozzolo: due feriti, uno grave

Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio a Ugozzolo. Erano da poco passate le ore 3 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente. Secondo le prime informazioni il conducente di un'auto sarebbe rimasto ferito in modo grave mentre il conducente dell'altro auto avrebbe riportato ferite di media gravità. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.

IN AGGIORNAMENTO