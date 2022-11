Valmozzola, auto esce di strada nella notte: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre lungo strada Fondovalle nel terriitorio del comune di Valmozzola. Era da poco passata l'una quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada. In conseguenza dell'impatto il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero serie ma non si troverebbe in pericolo di vita. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.