Tragico schianto tra due auto a Varano de' Melegari: muore 60enne, ferito l'altro conducente

Tragico schianto mortale tra due auto nella serata di domenica 27 marzo, a Varano dè Melegari: un uomo di circa 60 anni è morto e una seconda persona è rimasta ferita in modo grave.

Secondo le prime informazioni poco prima delle ore 20.30 per cause in corso di accertamento i due veicoli, una Jeep e un Suv, che stavano percorrendo la strada provinciale, si sono scontrati violentemente in località Lido, in corrispondenza dell'incrocio per Rubbiano.

Uno dei due veicoli si è ribaltato ed è finito nel canale a lato della strada. I soccorritori, che sono arrivati sul posto in pochi minuti con due ambulanze del 118 della Croce Verde fornovese e l'automedica, hanno trovato le due auto a diversi metri di distanza una dall'altra lungo la strada che da Fornovo porta a Varano de Melegari.

Il conducente dell'auto che si è ribaltata è deceduto sul colpo in seguito alle gravissime ferite riportate: gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il conducente all'interno della seconda auto è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni del secondo conducente sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di Medesano e di Fornovo che hanno effettuato i rilievi previsti per legge, hanno gestito il traffico e stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro, che non è ancora del tutto chiara. I due mezzi, infatti, si trovavano a distanza. E' probabile che lo scontro sia stato molto violento. In conseguenza dell'impatto la Jeep si è ribaltata, è girata su se stessa ed è poi finita nel canale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO