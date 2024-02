Cerca di evitare un animale e perde il controllo dell'auto, che si ribalta nel canale: 21enne in ospedale

Grave incidente stradale prima delle ore 8 di venerdì 2 febbraio a Varano Marchesi, frazione del comune di Medesano. Secondo le prime informazioni il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo mentre cercava di evitare un animale che avrebbe attraversato la strada all'improvviso. Il giovane 21enne alla guida avrebbe lo avrebbe visto all'ultimo ed avrebbe cercato di schivarlo.

In conseguenza di questa manovra l'auto sarebbe uscita di strada, per poi ribaltarsi e finire la sua corsa nel canale adiacente alla sede stradale. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza di Medesano con i volontari e l'auto infermieristica di Fornovo. Il ragazzo è riuscito ad uscire da solo dall'auto ribaltata. Trasportato all'Ospedale di Vaio per accertamenti avrebbe riportato ferite di lieve entità.