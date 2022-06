Auto esce di strada a Varano dé Melegari: conducente grave

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, martedì 14 giugno, a Neviano degli Arduini. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. In conseguenza dello scontro l'uomo è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni del conducente sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.