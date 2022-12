Tragedia a Varano dè Melegari, frontale tra due auto: un morto e un ferito

Tragedia dopo le ore 21 di giovedì 22 dicembre a Varano dè Melegari, lungo la strada provinciale 28. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate violentemente. In conseguenza dell'impatto una persona è morta mentre un'altra è rimasta ferita ed ha riportato traumi di media gravità. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del conducente di una delle due auto. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

E' la seconda vittima della strada in otto ore: alle 13 del 22 dicembre l'80enne Maria Teresa Bardini aveva perso la vita a causa di uno scontro frontale lungo la tangenziale di Collecchio.

