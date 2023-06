Paura a Varsi, cade con la moto da enduro lungo un sentiero: 20enne trasportato con l'elisoccorso al Maggiore

Momenti di paura vicino a Varsi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 giugno. Per cause in corso di accertamento il conducente di una moto da enduro, che stava percorrendo un sentiero sterrato, è caduto a terra dopo aver perso il controllo del mezzo. Il motociclista, residente in provincia di Parma, è rimasto gravemente ferito e sul posto è arrivato l'elisoccorso da Brescia, che ha poi trasportato la persona ferita al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Sul posto anche i tecnici del Soccorso alpino dell'Appennino parmense che hanno effettuato l'intervento di recupero del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava su una strada sterrata con alcuni amici per un'uscita in sella alla propria moto enduro. Per cause ancora da chiarire è caduto, urtando violentemente al suolo ed accusando un forte dolore ad un arto inferiore.

Subito gli amici hanno dato l'allarme: sul posto sono arrivate due squadre del Soccorso alpino della stazione Monte Orsaro, una proveniente da Fornovo e un'altra da Borgotaro: i tecnici del Saer hanno accompagnato su mezzo fuoristrada anche l'infermiere dell'ambulanza di Varsi e giunti sul posto hanno stabilizzato il giovane.

A causa della strada dissestata e dei forti traumi subiti, per il motociclista è stato richiesto di un elicottero sanitario attrezzato per recuperi in terreno impervio: a causa del maltempo e dell'impossibilità di Elipavullo di alzarsi in volo, la centrale del 118 ha disposto l'invio di Elibrescia. Il ventenne è quindi stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma, con una sospetta frattura ad un arto inferiore.

