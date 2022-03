Via Abbeveratoia: pedone investito sulle strisce pedonali

Poco prima delle ore 12 di oggi, martedì 29 marzo, un pedone è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Abbeveratoia a Parma, nei pressi dell'ingresso dell'Ospedale Maggiore. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori del 118. L'impatto è stato violento. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato solo ferite lievi. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime ricostruzioni la persona investita si trovava lungo le strisce pedonali quando il veicolo, che stava sopraggiungendo dalla strada, lo ha urtato al centro della carreggiata.

IN AGGIORNAMENTO