Tragedia in via Anselmi, si schianta con la vespa contro un muro: muore 69enne

Tragedia in via Anselmi a Parma. Un 69enne parmigiano, che si trovava alla guida della sua vespa, ha perso il controllo del mezzo è si è schiantato contro un muro. Per Augusto Barezzi non c'è stato niente da fare: i sanitari, arrivati sul posto in pochi istanti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato 5 marzo. Secondo le prime informazioni l'anziano, dopo aver perso il controllo della vespa, si sarebbe schiantato contro un muretto dall'altro lato della strada. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge. E' possibile che l'anziano abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida della vespa.