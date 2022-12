Paura in via Bettoli, rider investito da un'auto: ricoverato in ospedale

Paura nella serata di giovedì 15 dicembre in via Bettoli a Parma, nella zona di via Europa. Un rider, che stava effettuando alcune consegne, è stato investito da un'auto poco dopo le ore 20. Secondo le prime informazioni il lavoratore, che si trovava a bordo della sua bicicletta, sarebbe stato urtato dal veicolo e sarebbe poi finito a terra, riportando ferite in varie parti del corpo. Fortunatamente, dopo i primi momenti di paura, è stato accertato che le sue condizioni di salute erano buone: è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti ma non è in pericolo di vita. Al momento dell'incidente l'asfalto era bagnato e stava piovendo: anche le condizioni meteo potrebbero aver influito.