Scontro tra auto e bici in via Bixio: ciclista in ospedale

Nella mattinata di venerdì 8 settembre si è verificato un incidente stradale in via Bixio a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ad avere la peggio il ciclista, che è caduto rovinosamente sull'asfalto, provocandosi ferite in varie parti del corpo. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO