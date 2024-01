Pedone investito da un'auto in via Buffolara: 46enne in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio tra via Buffolara e viale Piacenza a Parma. Un pedone di 46 anni è stato investito da un'auto per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Il pedone, che ha riportato ferite di media gravità in varie parti del corpo, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.