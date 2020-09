Auto esce di strada all'alba in via Burla: conducente grave al Maggiore

Un'auto è uscita di strada all'alba di oggi, venerdì 4 settembre, mentre stava percorrendo via Burla a Parma. Per cause in corso di accertamento, infatti, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel canale. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. L'allarme è scattato dopo pochi attimi e sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso: ambulanza e automedica del 118 di Parma, oltre agli agenti della polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno regolato il traffico. Il conducente, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, si trova in gravi condizioni di salute anche se non è in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.