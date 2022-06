Tamponamento tra due auto in via Cima Palone: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale in via Cima Palone, nella zona di viale Rustici, a Parma. Erano da poco passare le ore 21.30 di ieri sera, venerdì 17 giugno quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento tra due auto. In conseguenza dello scontro i due conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e hanno poi trasportato i feriti al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore.

Secondo le prime informazioni uno dei due avrebbe riportato ferite di media gravità mentre il secondo solo ferite lievi. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge e gestito la circolazione stradale nella zona interessata. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area.