Camion si ribalta in via Colorno: un ferito grave

Grave incidente oggi, 31 marzo, intorno a mezzogiorno in via Colorno. Un tir che trasportava prosciutti si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha portato al Pronto soccorso il ferito in condizioni gravi.

In via Colorno anche i vigili del fuoco che si stanno occupando di spostare il camion coinvolto nell'incidente. Sul posto, per i rilievi, anche la polizia locale.