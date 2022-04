Via Cremonese: perde il controllo dell'auto per il vento e si ribalta alla rotonda

Due incidenti, fortunatamente senza feriti, si sono verificati nella notte tra sabato 9 e domenica 10 aprile. La polizia locale è arrivata sul posto per i rilievi previsti per legge.

Il primo incidente è avvenuto all'una e un quarto alla rotatoria Cremonese/Vallazza dove il conducente di una Opel Astra ha perso il controllo, forse a causa del vento, finendo la propria corsa all'interno dell'aiuola dove il mezzo si è capovolto.

Il secondo incidente è avvenuto verso le 4.30 circa, alla rotatoria Europa ponte Nord. Protagonista una Volkswagen Golf proveniente da via Reggio: il conducente ha perso il controllo del mezzo, saltando pericolosamente nello sterrato interno alla rotatoria, il veicolo ha terminato la sua corsa contro un segnale stradale e un albero, sul marciapiede opposto di via Europa.

Sono in corso le indagini del Reparto Infortunistica stradale del comando di Strada del Taglio per ricostruire le dinamiche dei due sinistri stradali, che non hanno riscontrato feriti.