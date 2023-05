È stato investito un pedone in via dei Mille. Poco prima delle 16, un'auto che transitava lungo la strada ha urtato il passante all'altezza della farmacia. Sul posto la Polizia Locale di Parma per i rilievi e per garantire il deflusso del traffico. Intanto la donna, una 70enne, è stata trasportata con l'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Parma: ha riportato ferite di media gravità.