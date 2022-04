Cade con il monopattino in via del Campo: giovane grave al Maggiore

E' caduto a terra mentre si trovava a bordo di un monopattino e stava percorrendo via del Campo a Parma. Un giovane ha riportato ferite serie nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile. Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause in corso di accertamento, la persona che stava conducento il monopattino è caduta a terra. In seguito alla caduta il giovane ha sbattuto contro l'asfalto, riportando ferite in alcune parti del corpo.

Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, hanno accompagnato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il giovane avrebbe riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO