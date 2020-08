Bimbo investito da un'auto in via del Popolo

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 31 agosto, per un incidente nella zona Nord di Parma che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito un bambino che, proprio in quel momento, si trovava in strada. L'incidente si è verificato verso le ore 8 in via del Popolo: sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e l'automedica: sono stati effettuati alcuni accertamenti sulle condizioni di salute del bambino che, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite lievi.

