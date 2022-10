Tragedia con 4 morti in via Emilia: quel tratto di strada 'maledetto' tra Parma e Reggio

Quattro morti, tra cui tre bambini di 2, 8 e 12 anni. La tragedia che si è consumata nella serata del 30 ottobre lungo la via Emilia verso Parma, nel comune di Reggio Emilia, ha sconvolto anche molti parmigiani, soprattutto chi vive nei pressi di quel tratto di strada 'maledetto' al confine tra Parma e Reggio Emilia. Lungo la via Emilia Est in direzione Sant'Ilario d'Enza verso il territorio provinciale di Reggio Emilia sono numerosi gli incidenti che si verificano con una certa frequenza, alcuni dei quali con gravissime conseguenze e mortali.

Le proteste dei residenti tra San Prospero e il Moro sul tema della scarsa sicurezza di quel tratto di strada, dove spesso le auto sfrecciano ad altra velocità, anche nei centri abitati, vanno avanti da anni. I problemi sono molteplici: dai sorpassi azzardati alla scarsa visibilità in alcuni tratti. "E' una strada di incidenti e morte: ne vediamo ogni giorno. E' terribile: qualche mese fa un tir è uscito di strada e si è schiantato contro un'abitazione, che da quel momento è risultata inagibile. Ieri sera un altro schianto e la morte di 4 persone, tra cui tre bambini piccoli. E' un vero dramma: per fortuna che la casa era disabitata".

Negli ultmi mesi si sono verificati numerosi incidenti stradali lungo la via Emilia. Alcuni gravi, altri mortali. Nel mese di aprile il parmigiano Graziano Martorina aveva perso la vita dopo essersi schiantato, con la sua moto, contro un furgone. Nell'ottobre del 2021, sempre nel tratto interessato un tir si era schiantato contro un'abitazione: il camionista era morto sul colpo. I tamponamenti e gli incidenti che provocano fortunatamente feriti meno gravi sono all'ordine del giorno.