Si schianta con la moto lungo la via Emilia e finisce sotto un'auto: 20enne gravissimo al Maggiore di Parma

Un ragazzo di 20 anni si trova in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente stradale, lungo la via Emilia, tra Cella e Cadè, nel territorio del comune di Reggio Emilia, nel tratto che prende il nome di via Giordano Bruno.

Secondo le prime informazioni il giovane, che era alla guida di un grosso scooter, dopo aver perso il controllo del mezzo sarebbe finito sotto un'auto, rimasta coinvolta nell'incidente. Le cause dello schianto sono in corso di approfondimento da parte della polizia locale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno sollevato la vettura con alcuni cuscinetti per riuscire a estrarre il ragazzo. Il 20enne è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma con l'elisoccorso.