Tragedia lungo la via Emilia verso Parma: auto si schianta contro una casa: 4 morti, una 22enne e tre bimbi piccoli

Terribile tragedia verso le ore 20 nella serata di domenica 30 ottobre lungo la via Emilia in direzione Parma. Un'auto, una Fiat Stilo, che si trovava all'altezza dell'abitato di Cade', nel comune di Reggio Emilia, si è schiantata contro un'abitazione disabitata all'altezza del civico 52 di via Newton.

Quattro persone - una ragazza di 22 anni e tre bambini di 2, 8 e 12 anni - sono morte sul colpo mentre un uomo si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute in ospedale. Secondo le prime informazioni la ragazza di 22 anni sarebbe la madre del bimbo di 2 anni mentre l'uomo ferito il compagno della donna e il padre del bimbo di 2 anni.

Le cause del gravissimo incidente sono in corso di ricostruzione da parte della polizia locale di Reggio Emilia. La famiglia, di origine albanese, stava viaggiando a bordo dell'auto quando il veicolo, per cause in corso di ricostruzione, si è schiantato contro il muro: l'auto è completamente distrutta ed accartocciata. Secondo le prime informazioni in auto c'erano la 22enne e il compagno con il figlio di 2 anni mentre gli altri due bimbi di 8 e 12 anni non appartenevano allo stesso nucleo familiare.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.

