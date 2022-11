Parma in lutto per la strage della via Emilia, tutti si stringono intorno a Ardian e Anjeza: hanno perso tre figli e un nipote

Una famiglia distrutta dal dolore. Gli insegnanti, i compagni di classe, gli amici da ieri 31 ottobre fanno visita ad Ardian e Anjeza Hyseni, marito e moglie di origine albanese che nel terribile incidente stradale lungo la via Emilia a Cadè, avvenuto alle ore 20 di domenica 30 ottobre, hanno perso tre figli, Rejana e Resat di 8 e 11 anni e la figlia Shane di 22 anni, oltre al nipote di un anno e 4 mesi, Mattias, figlio di Shane.

E' una tragedia immane, difficile anche da raccontare. "Siamo sgomenti, vicino alla famiglia, ai compagni di classe e agli insegnanti" sottolinea il sindaco di Parma Michele Guerra che ha fatto sentire la propria vicinanza ai due genitori che vivono a Casaltone, nel nostro comune a pochi passi dal territorio della provincia di Reggio Emilia.

Rejana e Resat Hyseni frequentavano l'istituto Albertelli-Newton, Rejana la quarta elementare e Resat la prima media. Gli insegnanti e la dirigente scolastica sono sconvolti: "Erano due angeli in terra". I due fratellini erano arrivati dall'Albania proprio all'inizio di questo anno scolastico ed erano stati accolti da tutti con entusiasmo.

Nella serata di domenica 30 ottobre i due fratellini Rejana e Resat avevano deciso di andare con la sorella Shane di 22 anni a cena in un ristorante di sushi a Reggio Emilia, insieme al compagno di lei Orjol Lame e al loro figlioletto di un anno e 4 mesi.

Erano tutti in auto insieme: al ritorno verso Casaltone, verso le ore 20, la sbandata lungo la via Emilia - che in quel tratto si chiama via Newton - e il terribile schianto contro un immobile abbandonato, un tempo sede dell’azienda di cucine Antares. Nello stesso tratto ad ottobre un tir si era schiantato contro un'abitazione

Anjeza Hyseni, la madre dei tre fratelli si è sentita male quando è arrivata sul luogo dell’incidente nella serata di domenica. E’ stata soccorsa dai sanitari e trasportata all’ospedale Maggiore di Parma, dove è rimasta per circa 24 ore. Il quarto figlio di Ardian e Anjeza, Danilo di 18 anni, ha saputo la notizia con una telefonata.

Il conducente 32enne ancora in Rianimazione: la Procura apre un fascicolo sull'incidente

Orjol Lame, il compagno 32enne di Shane e padre di Mattias, che era alla guida della Fiat Stilo che si è schiantata contro una casa disabitata è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, nel reparto di Rianimazione. Nel frattempo la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per cercare di ricostuire con esatezza l'incidente e per verificare le condizioni del conducente al momento dello schianto. Sono stati disposti gli esami tossicologici.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero segni di frenata sull'asfalto. Secondo un automobilista, che stava percorrendo la via Emilia nel senso opposto di marcia, verso Reggio Emilia, l'auto avrebbe iniziato a sbandare all'improvviso per poi schiantarsi contro l'edificio.

Le condoglianze della comunità albanese di Parma

"La comunità albanese di Parma esprime il dolore per questa tragedia. Tra Parma e Reggio, a causa di un terribile incidente stradale, 4 persone hanno perso la vita: Due sorelle Shane Hyseni 22 anni, Rejana Hyseni 11 anni e il fratellino Resat Hyseni 8 anni. Insieme a loro ha perso la vita il bambino di Shane, era Mattias Lame di quasi 2 anni. La famiglia stava rientrando da una cena a Reggio Emilia e in un momento l'autista 30enne (convivendo con il padre di Shane e Mattias) ha perso il controllo e l'auto si è schiantata contro una casa non abitabile. L'unico superstite in rianimazione a Reggio Emila è il conducente dell'auto. Rejana e Resati hanno frequentato la scuola elementare "Albertelli-Newton" della nostra città, Parma, la prima i prima media) e la seconda in quarta elementare"

"Insieme alla Giunta - scrive il sindaco Michele Guerra- voglio esprimere il più sentito cordoglio della città di Parma alla famiglia e agli amici dei bambini scomparsi nel tragico incidente di ieri sera sulla Via Emilia. Due di loro, Rejana e Resat, andavano alla Scuola Albertelli Newton, nella nostra città. Ci stringiamo sgomenti alle loro compagne e ai loro compagni di classe e a tutti gli insegnanti, in questo momento di inimmaginabile dolore.

"Una tragedia terribile - si legge sulla pagina Facebook del comune di Parma. Una mamma e tre bimbi di un anno e mezzo, otto e undici anni hanno perso la vita nell'incidente stradale di ieri sera sulla via Emilia poco dopo Calerno, e un papà è in gravissime condizioni. Rejana e Resat, due fratellini, frequentavano l'Istituto Comprensivo Albertelli Newton, la prima media e la quarta elementare. Ci stringiamo ai familiari, alle loro compagne e ai loro compagni di classe e a tutti gli insegnanti".