Paura in via Emilia a Sanguinaro, auto si ribalta: tre feriti incastrati nell'abitacolo, gravi in ospedale

Momenti di paura nella nottata tra venerdì 24 e sabato 25 marzo lungo la via Emilia, tra Sanguinaro e Pontetaro. Era da poco passata l'una quando, per cause in corso di accertamento, un'auto con a bordo tre persone, si è ribaltata ed è finita fuori strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le tre persone ferite sono rimaste incastrate all'interno dell'auto ribaltata. Gli operatori del 115 di Fidenza hanno effettuato le operazioni per liberarli. Le ambulanze hanno poi portato le persone ferite in ospedale. Uno di loro tre ha riportato ferite particolarmente gravi, gli altri due traumi di media gravità.

