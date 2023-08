Furgone esce di strada lungo la via Emilia Est: conducente in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto, verso le ore 15 nella zona di via Emilia Est tra la località Il Moro e strada del Traglione. Per cause in corso di accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. La persona a bordo ha riportato alcuni traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito ha riportato ferite di media gravità e non è in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO